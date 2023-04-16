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Купить особняк в Зомбки, Польша

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1 объект найдено
Особняк 3 спальнив Зомбки, Польша
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
10 Количество комнат 1 ванных комнат 356 м² Количество этажей 2
€ 561,350
Продаётся для инвестиций дом (особняк) 356,4 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Ząbki ул. Po…
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