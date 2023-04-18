Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Вжесьнёвский повят
  5. Дома

Купить дом в Вжесьнёвский повят, Польша

gmina Wrzesnia
2
Вжесня
1
2 объекта найдено
Домв Psary Polskie, Польша
Дом
Psary Polskie, Польша
160 м²
€ 153,540
Вы ищете нетрадиционный дом? Интерьеры, которые будут радовать вас и ваших друзей? Если это …
Дом 4 спальнив Вжесня, Польша
Дом 4 спальни
Вжесня, Польша
120 м²
€ 108,063
Я рекомендую к продаже отдельно стоящий дом площадью 120 м2 плюс пристройка 100 м2 в Хвалшиц…

Параметры недвижимости в Вжесьнёвский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти