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Купить квартиру в Вжесьнёвский повят, Польша

gmina Wrzesnia
1
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Psary Polskie, Польша
Квартира 3 спальни
Psary Polskie, Польша
69 м²
€ 127,553
We invite you to present a unique apartment located on the outskirts of the city – in a quie…

Параметры недвижимости в Вжесьнёвский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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