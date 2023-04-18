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Купить недвижимость в Вжесьнёвский повят, Польша

gmina Wrzesnia
3
Вжесня
1
3 объекта найдено
Домв Psary Polskie, Польша
Дом
Psary Polskie, Польша
160 м²
€ 153,540
Вы ищете нетрадиционный дом? Интерьеры, которые будут радовать вас и ваших друзей? Если это …
Квартира 3 спальнив Psary Polskie, Польша
Квартира 3 спальни
Psary Polskie, Польша
69 м²
€ 127,553
We invite you to present a unique apartment located on the outskirts of the city – in a quie…
Дом 4 спальнив Вжесня, Польша
Дом 4 спальни
Вжесня, Польша
120 м²
€ 108,063
Я рекомендую к продаже отдельно стоящий дом площадью 120 м2 плюс пристройка 100 м2 в Хвалшиц…

Параметры недвижимости в Вжесьнёвский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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