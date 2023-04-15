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Купить дом в Вроцлав, Польша

Вроцлав
6
6 объектов найдено
Дом 6 спаленв Вроцлав, Польша
Дом 6 спален
Вроцлав, Польша
216 м²
€ 225,435
Do you value green, quiet and safe surroundings in low buildings? Would you like to have a l…
Домв Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
320 м²
€ 751,449
Я продам уникальный дом в жилом районе Вроцлава. Продается уникальная вилла, расположенная в…
Дом 4 спальнив Вроцлав, Польша
Дом 4 спальни
Вроцлав, Польша
104 м²
€ 289,845
FOR SALE: An extreme terraced house located in the Jagodno estate in the Krzyki district. Th…
Дом 5 спаленв Вроцлав, Польша
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
319 м²
€ 332,785
Вы ищете мир и независимость? Вы мечтаете о большом семейном доме с садом? Хотите использова…
Дом 5 спаленв Вроцлав, Польша
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
200 м²
€ 268,375
Дом 3 спальнив Вроцлав, Польша
Дом 3 спальни
Вроцлав, Польша
78 м²
€ 168,539

Параметры недвижимости в Вроцлав, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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