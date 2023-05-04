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Жильё в Вроцлавский повят, Польша

3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Sliwice, Польша
Квартира 4 спальни
Sliwice, Польша
65 м²
€ 181,072
Продается 4 комнаты, 2 уровня, терраса и парковочное место. Квартира расположена во Вроцлавс…
Квартира 2 спальни в Rogow Sobocki, Польша
Квартира 2 спальни
Rogow Sobocki, Польша
43 м²
€ 98,072
Квартира 3 спальни в Rogow Sobocki, Польша
Квартира 3 спальни
Rogow Sobocki, Польша
54 м²
€ 108,993

Параметры недвижимости в Вроцлавский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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