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Жильё в Вольштынский повят, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Siekowo, Польша
Квартира
Siekowo, Польша
Площадь 220 м²
€185,690
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Siekowo, Польша
Квартира
Siekowo, Польша
Площадь 1 550 м²
Покупайте и производите качественную еду!
€185,690
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Вольштынский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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