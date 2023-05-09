Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Воломинский повят
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Воломинский повят, Польша

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
€ 199,788
Таунхаус 4 спальни в Марки, Польша
Таунхаус 4 спальни
Марки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
€ 151,082

Параметры недвижимости в Воломинский повят, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти