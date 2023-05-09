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Многоуровневые квартиры в Воломинский повят, Польша

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Марки, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Марки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
€ 178,512

Параметры недвижимости в Воломинский повят, Польша

недорогая
элитная
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