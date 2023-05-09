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Особняки в Воломинский повят, Польша

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Зомбки, Польша
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
€ 566,745

Параметры недвижимости в Воломинский повят, Польша

недорогая
элитная
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