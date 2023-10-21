Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Верушувский повят

Жильё в Верушувский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Kolonia Boleslawiec-Chroscin, Польша
Квартира 1 спальня
Kolonia Boleslawiec-Chroscin, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Готовая к продаже двухкомнатная квартира площадью 44 м2, расположенная в самом центре Лодзи …
€73,784

Параметры недвижимости в Верушувский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти