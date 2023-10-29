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Многоуровневые квартиры в Величка, Польша

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Величка, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Величка, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Квартира 60м2 + мансарда. 2 парковочных места.  На продажу квартира с мансардой расположе…
€153,504
Realting.com
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