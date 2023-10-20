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Квартиры в Западно-Поморское воеводство, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Старгард, Польша
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Старгард, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Красивая роскошная квартира с террасой, подземная автостоянка расположена в центре оживленно…
€102,302
Квартира в Maruszewo, Польша
Квартира
Maruszewo, Польша
Площадь 250 м²
I am pleased to present to you this charming offer to sell a beautiful house located in the …
€196,789

Параметры недвижимости в Западно-Поморское воеводство, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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