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Жильё в Вейхеровский повят, Польша

Реда
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Реда, Польша
Квартира 2 спальни
Реда, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 77,051
Представляем вам интересное поместье, которое находится в стадии разработки в самой развиваю…

Параметры недвижимости в Вейхеровский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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