Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Варшава
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Варшава, Польша

Варшава
17
Таунхаус В архив
Очистить
17 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 301,789
Продаётся совешенный 5-ти комнатный таунхаус 190 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Zdziarsk…
Таунхаус 4 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 466,644
Продаётся современный дом (таунхаус) 163,24 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Szeligo…
Таунхаус 5 спален в Варшава, Польша
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 566,713
Продаётся возле парка дом (таунхаус) 280 кв.м 6 комнат Варшава, район Bielany, ул. Brunona S…
Таунхаус 4 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 497,437
Продаётся дом (таунхаус) 300 кв.м 5 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wołoska Пер…
Таунхаус 2 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 2 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м² Количество этажей 2
€ 599,259
Продаётся ухоженный 2-х этажный дом (таунхаус) 202 кв.м 4 комнаты Варшава Mokotów, ул…
Таунхаус 4 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 2
€ 623,508
Продаётся дом (таунхаус) 208 кв.м. 7 комнат Варшава, район Praga-Południe, ул. Libijska З…
Таунхаус 4 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 319 м² Количество этажей 3
€ 688,477
Продаётся просторный 3-х этажный дом 319 кв.м 7 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Таунхаус 5 спален в Варшава, Польша
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 281 м² Количество этажей 2
€ 629,222
Продаётся 2-х этажный таунхаус 281 кв.м 6 комнат в жилом комплексе Варшава район Włochy, ул.…
Таунхаус 3 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 810,197
Продаётся отремонтированный дом (таунхаус) 170 кв.м 4 комнаты Варшава, Praga-Południe, ул. N…
Таунхаус 2 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 1
€ 663,734
Продаётся элегантный 3-х комнатный дом (таунхаус) 128 кв.м Варшава, район Żoliborz, pl. Słon…
Таунхаус 5 спален в Варшава, Польша
Таунхаус 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 281 м² Количество этажей 2
€ 690,348
Продаётся в жилом комплексе 2-х этажный таунхаус 281 кв.м 6 комнат Варшава район Włochy, ул.…
Таунхаус 6 спален в Варшава, Польша
Таунхаус 6 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 560 м² Количество этажей 3
€ 771,418
Продаётся 4-х этажный 7-комнатный дом 560 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Świderska Пр…
Таунхаус 3 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 357 м² Количество этажей 2
€ 966,431
Продаётся у метро 7-комнатный дом (таунхаус) 357 кв.м Варшава, район Ursynów, ул. Bog…
Таунхаус 10 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 10 комнат
Варшава, Польша
10 Количество комнат 3 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 1,060,287
Продаётся 3-х этажный дом (таунхаус) 303,5 кв.м 12 комнат Варшава район Praga-Południe, ул. …
Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
5 Количество комнат 1 ванных комнат 351 м² Количество этажей 3
€ 1,271,391
Продаётся офисное здание 359 кв.м 5 комнат Варшава, район Praga-Południe, ul. Wąchocka Кр…
Таунхаус 3 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продаётся после ремонта дом (таунхаус) 130 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул.…
Таунхаус 3 спальни в Варшава, Польша
Таунхаус 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 357 м² Количество этажей 2
€ 4,800,000
Продаётся у метро 7-комнатный дом (таунхаус) 357 кв.м Варшава, район Ursynów, ул. Bog…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти