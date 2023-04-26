ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Варшава
Комнаты
Количество комнат с бассейном в Варшава, Польша
Варшава
1
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
134 м²
€ 683,661
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ: Представляем вам единственную такую двухуровневую квартиру на рынке,…
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
66 м²
€ 125,119
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
10/10 Этаж
€ 133,771
Продаётся 3-х комнатная квартира 56,4 кв.м Варшава, район Bielany, ул. Broniewskiego Двух…
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
66 м²
1 Этаж
€ 182,704
Агентство недвижимости представляет трехкомнатную квартиру на продажу в Воле Квартира распо…
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
58 м²
€ 173,426
Дом 5 комнат
gmina Piaseczno, Польша
5 Количество комнат
194 м²
€ 209,618
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
25 м²
€ 71,699
Studio apartment in Prague North near Rondo Starzyński, Finger Haller and ZOO. Very good loc…
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3 Количество комнат
74 м²
2 Этаж
€ 142,255
Дом 6 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 703,860
Продаётся 3-х уровневый современный дом 350 кв.м 7 комнат Варшава, район Wilanów, ул.…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
4/5 Этаж
€ 307,659
Продаётся в центре Варшавы 3-х комнатная квартира 65,6 кв.м, район Śródmieście, ул. W…
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
5 Количество комнат
94 м²
1 Этаж
€ 400,070
Квартира 94 m2, двухуровневая, в довоенном доме, на даче 955 m2 при Аграрной.Разоблачительно…
Квартира 2 спальни
Glowna, Польша
28 м²
€ 70,284
Инвестиционная квартира – СОВРЕМЕННАЯ и ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ с балконом Описание Я от всей души р…
Параметры недвижимости в Варшава, Польша
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты