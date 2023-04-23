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Многоуровневые квартиры в Варшава, Польша

Варшава
10
Многоуровневые квартиры В архив
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10 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 3/4 Этаж
€ 238,504
Продается большая, светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с балконом и гардеробом п…
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/2 Этаж
€ 129,529
  Продается 3-комнатная квартира с мансардой, общей площадью 58,5 м2, расположенная …
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 1/2 Этаж
€ 188,392
Продается квартира в районе Wawer на улице Celulozy Квартира площадью 125 м2 расположена …
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м² 3/4 Этаж
€ 247,661
Продается просторная светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с балконом и отдельным …
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 145,639
  Продается просторная двухуровневая 6-ти комнатная квартира площадью 168 м2 с двумя…
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 2/3 Этаж
€ 207,911
Продается красивая двухуровневая четырехкомнатная квартира с террасой, балконом, камино…
Многоуровневые квартиры 5 спален в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 5 спален
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 3/4 Этаж
€ 187,129
Продается светлая двухуровневая пятикомнатная квартира с балконом и двумя ванными комнатами …
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 154 м² Количество этажей 1
€ 247,661
Продается большая, светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с двумя балконами и садом…
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 198,152
Продается просторная двухуровневая трехкомнатная квартира с садом площадью 95,5 м2, располож…
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 7/7 Этаж
€ 350,773
Продается уникальная двухуровневая квартира с двумя террасами, Praga-Północ, Stara Pr…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

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