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Особняки в Варшава, Польша

Варшава
26
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26 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Варшава, Польша
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 344 м² Количество этажей 2
€ 460,014
Продаётся красивый современный дом 344 кв.м 5 комнат Варшава, район Wawer, ул. Gruntowa П…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
8 Количество комнат 3 ванных комнат 438 м² Количество этажей 1
€ 483,303
Продаётся просторный дом (особняк) 438,69 кв.м 8 комнат Варшава, район Wawer, ул. Skwierzyńs…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 248 м² Количество этажей 1
€ 525,166
Продаётся замечательный дом (особняк) 248,67 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Brzosto…
Особняк 3 спальни в Варшава, Польша
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 449,792
Продаётся в стиле арт-деко довоенный дом (особняк) 178 кв.м 7 комнат Варшава, Wawer, ул. Ost…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат 4 ванных комнат 465 м² Количество этажей 1
€ 535,266
Продаётся на одном участке два дома (особняка) 465 кв.м 9 комнат Варшава, район Wawer, ул. S…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 302 м² Количество этажей 1
€ 525,166
Продаётся с красивым садом дом (особняк) 302,75 кв.м 5 комнат Варшава, Rembertów, ул.…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 516,500
Продаётся дом (особняк) 360 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, Trakt Lubelski Дом распол…
Особняк 2 спальни в Варшава, Польша
Особняк 2 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 489 м² Количество этажей 1
€ 576,833
Продаётся уникальный дом (особняк) 489 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Prze…
Особняк 3 спальни в Варшава, Польша
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 560 м² Количество этажей 2
€ 597,352
Продаётся очаровательный 2-х этажный дом (особняк) 321 кв.м 5 комнат Варшава район Wawer ул.…
Особняк 3 спальни в Варшава, Польша
Особняк 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 538,377
Продаётся комфортный дом (особняк) 250 кв.м 5 комнат Варшава, район Wesoła, ул. Piaskowa …
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 506,373
Продаётся современный дом (особняк) 306 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Tkaczy 2…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат 2 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 516,298
Продаётся в лесу дом 257 кв.м 9 комнат Варшава, район Wawer, ул. Lokalna Дом расположен н…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 536,353
Продаётся семейный дом (особняк) 260 кв.м 5 комнат Варшава, район Wawer, ул. Celulozy Час…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 690,348
Продаётся уютный 2-х этажный дом 5 комнат 324,8 кв.м Варшава, район Wawer, ул. Jana Kossakow…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 247 м² Количество этажей 1
€ 601,296
Продаётся дом (особняк) 247 кв.м 5 комнат Варшава, район Wawer, ул. Wiązana Продаётся одн…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 690,348
Продаётся уютный 2-х этажный дом 5 комнат 324,8 кв.м Варшава, район Wawer, ул. Jana Kossakow…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 5 ванных комнат 386 м² Количество этажей 2
€ 671,744
Продаётся дом (особняк) 386,2 кв.м 5 комнат Варшава, район Ochota, ул. Bielska Престижный…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 267 м² Количество этажей 2
€ 802,386
Продаётся красивый дом (особняк) 267 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Rosy …
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 572 м² Количество этажей 2
€ 658,715
Продаётся недалеко от центра 2-х этажный дом 572,6 кв.м 7 комнат Варшава, район Ochota, ул. …
Особняк 5 спален в Варшава, Польша
Особняк 5 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 897,033
Продаётся в отличном месте 3-х этажный особняк 360 кв.м 7 комнат Варшава, район Wilanó…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 4 ванных комнат 526 м² Количество этажей 1
€ 957,041
Продаётся красавец-дом (особняк) 526 кв.м 6 комнат Варшава район Bemowo, ул. Słomiana Инд…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 4 ванных комнат 526 м² Количество этажей 1
€ 957,041
Продаётся красавец-дом (особняк) 526 кв.м 6 комнат Варшава район Bemowo, ул. Słomiana Инд…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 255 м² Количество этажей 1
€ 1,137,385
Продаётся современный дом (особняк) 254,9 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów Еди…
Особняк 7 спален в Варшава, Польша
Особняк 7 спален
Варшава, Польша
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,421,732
Продаётся 2-х этажный дом (каменица) 665 кв.м 15 комнат Варшава, район Włochy, ул. Cietrzewi…
Особняк 4 спальни в Варшава, Польша
Особняк 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м² Количество этажей 2
€ 1,525,693
Продаётся 2-х этажный дом (особняк) 600 кв.м 7 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Bie…
Особняк 5 спален в Варшава, Польша
Особняк 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 1,627,406
Продаётся роскошный 8-комнатный дом (особняк) 500 кв.м Варшава, район Wilanów, ул. Kr…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

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