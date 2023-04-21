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Дуплексы в Варшава, Польша

Варшава
13
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13 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 536,265
Продаётся дом (полдома) 270 кв.м 4 комнаты Варшава, район Mokotów, ул. Niedźwiedzia …
Дуплекс 9 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 610,463
Продаётся под офис дом (полдома, półbliźniak) 280 кв.м 9 комнат Варшава Wilanó…
Дуплекс 3 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 264 м² Количество этажей 2
€ 626,488
Продаётся 2-х этажный дом (полдома) 264 кв.м 5 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Kor…
Дуплекс 3 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 218 м² Количество этажей 2
€ 604,067
Продаётся современный дом (полдома) 217,94 кв.м 5 комнат Варшава, район Wilanów, ул. …
Дуплекс 4 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 612,517
Продаётся с гаражом и садом дом (полдома) 325 кв.м 7 комнат Варшава, Praga-Południe, ул. Zgi…
Дуплекс 4 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 1
€ 505,120
Продаётся дом (полдома) 240 кв.м 6 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Kremowa Пред…
Дуплекс 3 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 666,431
Продаётся элегантный дом 360 кв.м 7 комнат у парка с прудами Варшава, район Włochy, ул. Tomn…
Дуплекс 2 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 2 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 231 м² Количество этажей 1
€ 610,475
Продаётся современный дом (полдома) 231 кв.м 6 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Zie…
Дуплекс 3 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 3 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 271 м² Количество этажей 1
€ 651,161
Продаётся идеальный семейный дом (полдома) 271 кв.м 5 комнат Варшава, район Bemowo, ул. Miej…
Дуплекс 4 спальни в Варшава, Польша
Дуплекс 4 спальни
Варшава, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 305 м² Количество этажей 2
€ 972,515
Продаётся отреставрированный дом (полдома) 305 кв.м 9 комнат Варшава район Mokotów ул…
Дуплекс 5 спален в Варшава, Польша
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 867,206
Продаётся дизайнерский 2-х этажный дом (полдома) 360 кв.м 8 комнат Варшава, Wilanów, …
Дуплекс 5 спален в Варшава, Польша
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 1,001,194
Продаётся двухэтажный дом (полдома) 290 кв.м 6 комнат Варшава, район Wilanów, ул. Cho…
Дуплекс 5 спален в Варшава, Польша
Дуплекс 5 спален
Варшава, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 1,333,590
Продаётся красивый 3-х этажный дом (полдома) 280 кв.м. 7 комнат Варшава, район Mokotó…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

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