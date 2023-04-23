Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Варшава
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в Варшава, Польша

Варшава
1612
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 25/30 Этаж
€ 565,427
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota. Апартаменты находятся на 25 э…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 35/30 Этаж
€ 838,716
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota, 3 комнаты, 2 ванные. Апартаме…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти