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Многоуровневые квартиры в Западно-Варшавский повят, Польша

gmina Lomianki
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Lomianki Dolne, Польша
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Lomianki Dolne, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 159,267
Продается светлая, просторная двухуровневая четырехкомнатная квартира площадью 77,14 м2 с ба…

Параметры недвижимости в Западно-Варшавский повят, Польша

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