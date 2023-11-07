Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Варминско-Мазурское воеводство
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 199 м²
€439,809
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/7
Трехкомнатная квартира площадью 50,90 кв.м., расположенная на улице Grzegorza Przemyka в рай…
€128,599
Дом 12 комнат в Варшава, Польша
Дом 12 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 12
Площадь 414 м²
***** УНИКАЛЬНЫЙ, ВИЛЛА, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ В ПРЕСТИЙНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ, В ЗЕЛЕНЕЙ ЧАСТИ СТАРОГО М…
€1,65 млн
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 107 м²
ПРОДАЕТСЯ 3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ – 4 POK. КВАРТИРА В КАБИНЕ РАЗЛОЖЕНИЕ: Первый этаж – салон – кухн…
€393,179
Квартира 5 комнат в Польша
Квартира 5 комнат
Польша
Комнаты 5
Площадь 642 м²
€1,83 млн
Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Сдается комфортабельная квартира, 4-комнатная квартира в Бискупине. Квартира расположена на …
€1,348
Дом 5 комнат в gmina Prazmow, Польша
Дом 5 комнат
gmina Prazmow, Польша
Комнаты 5
Площадь 358 м²
€414,979
Квартира в Runowo, Польша
Квартира
Runowo, Польша
Площадь 954 м²
Я хотел бы представить вам предложение о строительном участке, расположенном в Рунове, комму…
€53,697
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 260 м²
Купить двухквартирный дом в тихой, зеленой, очаровательной части Праги Юг (Гоцлавка). 
€404,412
Квартира в Czapury, Польша
Квартира
Czapury, Польша
Площадь 1 009 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
€1,35 млн
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Это жилой комплекс, состоящий из 90 домов с превосходной фурнитурой и отделкой и передовым …
€492,694
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
Продается однокомнатная квартира в прекрасном месте Wola. Квартира в хорошем состоянии и в о…
€118,858

Параметры недвижимости в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти