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Особняки в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

gmina Stawiguda
1
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1 объект найдено
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
€ 691,396
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…

Параметры недвижимости в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

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