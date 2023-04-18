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Купить дом в Вонгровецкий повят, Польша

gmina Skoki
1
1 объект найдено
Дом 4 спальнив Niedzwiedziny, Польша
Дом 4 спальни
Niedzwiedziny, Польша
202 м²
€ 251,777

Параметры недвижимости в Вонгровецкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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