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Купить квартиру в Вонгровецкий повят, Польша

Вонгровец
2
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2 объекта найдено
Квартира 5 спаленв Вонгровец, Польша
Квартира 5 спален
Вонгровец, Польша
127 м²
€ 191,686
Если вы ищете ... солнечные комнаты и просторные поверхности ... достаточно места для жизни …
Квартира 2 спальнив Вонгровец, Польша
Квартира 2 спальни
Вонгровец, Польша
38 м²
€ 57,291

Параметры недвижимости в Вонгровецкий повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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