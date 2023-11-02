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Дома в Вадовицкий повят, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с центральным отоплением в Chocznia, Польша
Дом 4 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с центральным отоплением
Chocznia, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
€178,999

Параметры недвижимости в Вадовицкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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