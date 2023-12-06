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Квартиры в Турекский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Obrebizna, Польша
Квартира
Obrebizna, Польша
Площадь 245 м²
€104,581
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kaczka, Польша
Квартира
Kaczka, Польша
Площадь 14 720 м²
€23,240
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Турекский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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