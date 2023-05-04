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Дома в Тшебницкий повят, Польша

2 объекта найдено
Дом в Ligota Piekna, Польша
Дом
Ligota Piekna, Польша
Площадь 300 м²
€ 784,436
Дом 5 спален в Ligota Piekna, Польша
Дом 5 спален
Ligota Piekna, Польша
Количество спален 5
Площадь 180 м²
€ 294,164

Параметры недвижимости в Тшебницкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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