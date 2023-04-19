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Купить недвижимость в Торуньский повят, Польша

gmina Zlawies Wielka
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Zarosle Cienkie, Польша
Дом 3 спальни
Zarosle Cienkie, Польша
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 1/1 Этаж
€ 281,686
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Торуньский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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