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Жильё в Торунь, Польша

квартиры
3
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Торунь, Польша
Квартира 3 комнаты
Торунь, Польша
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже трехкомнатной квартиры в Рубинкуве. Недв…
€82,471
Квартира 2 комнаты в Торунь, Польша
Квартира 2 комнаты
Торунь, Польша
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Доброе утро, предлагаю на продажу очень красивую квартиру площадью 45 кв. м. на втором этаже…
€69,895

Параметры недвижимости в Торунь, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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