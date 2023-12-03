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Дома в Тарнувский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Pogorska Wola, Польша
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Pogorska Wola, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
For sale, a beautiful detached house with a large garden, garage and workshop on a plot of 1…
€195,996
в месяц
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Параметры недвижимости в Тарнувский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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