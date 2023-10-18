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Дома в Tarczyn, Польша

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Tarczyn, Польша
Дом 3 спальни
Tarczyn, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Здания сданы в эксплуатацию, застройщик ст…
€166,931
Realting.com
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