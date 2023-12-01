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Жильё в Щецин, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, в центре города, с центральным отоплением в Щецин, Польша
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, в центре города, с центральным отоплением
Щецин, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
€117,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Щецин, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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