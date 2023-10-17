Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Подкарпатское воеводство
  5. Квартиры

Квартиры в Подкарпатское воеводство, Польша

Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ярослав, Польша
Квартира 1 комната
Ярослав, Польша
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Тихая 1-комнатная квартира, расположенная в очень хорошем месте связи – ul. Левартовски Мура…
€503
Квартира в Przeclaw, Польша
Квартира
Przeclaw, Польша
Площадь 160 м²
Возможность деления на два отдельных свойства. Идеально подходит для двух семей Двухуровневы…
€152,770
Квартира в Barycz, Польша
Квартира
Barycz, Польша
Площадь 151 м²
I recommend for sale a beautifully situated house in Kozubówka near the Sierakowski Landscap…
€301,606
Квартира в Przylek, Польша
Квартира
Przylek, Польша
Площадь 12 600 м²
Вы ищете привлекательную инвестиционную недвижимость с большим потенциалом для развития прое…
€203,256
Квартира в Lipa, Польша
Квартира
Lipa, Польша
Площадь 10 000 м²
For sale a beautiful 1 ha forest, located among meadows and forests in the Obornicki poviat
€10,928
Квартира в Rokietnica, Польша
Квартира
Rokietnica, Польша
Площадь 1 215 м²
Продается строительный участок в Рокиетнице по адресу улица Школьная,
€109,059
Квартира в Przylek, Польша
Квартира
Przylek, Польша
Площадь 2 003 м²
Предложение в подготовке (без фоторамки)
€32,565
Квартира в Buk, Польша
Квартира
Buk, Польша
Площадь 6 438 м²
Два участка для продажи в Отуше, в 4 км от Буку и около 30 км от центра Познани
€211,058
Квартира в Studzieniec, Польша
Квартира
Studzieniec, Польша
Площадь 539 м²
Я хотел бы представить уникальную и очаровательную усадьбу, построенную в 1760 году в Студзи…
€437,109

Параметры недвижимости в Подкарпатское воеводство, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти