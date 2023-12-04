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Дома в Стшелинский повят, Польша

4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Dobrogoszcz, Польша
Дом 2 спальни
Dobrogoszcz, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Представляем вам Стандартный коттедж в предложении современного комплекса круглогодичных бун…
€69,207
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Дом 9 спален в Dobrogoszcz, Польша
Дом 9 спален
Dobrogoszcz, Польша
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Представляем вам современный комплекс круглогодичных коттеджей, курорт Вудхаус. Вся недвижим…
€371,498
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Дом 2 спальни в Dobrogoszcz, Польша
Дом 2 спальни
Dobrogoszcz, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Представляем Вам коттедж премиум-класса в предложении современного комплекса круглогодичных …
€71,522
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Коттедж 1 спальня в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 1 спальня
Dobrogoszcz, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем Вам коттедж премиум-класса в предложении современного комплекса круглогодичных …
€90,039
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Параметры недвижимости в Стшелинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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