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Квартиры в Старгард, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Старгард, Польша
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Старгард, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Красивая роскошная квартира с террасой, подземная автостоянка расположена в центре оживленно…
€101,964
Realting.com
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