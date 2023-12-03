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Жильё в Старгардский повят, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Старгард, Польша
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Старгард, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Красивая роскошная квартира с террасой, подземная автостоянка расположена в центре оживленно…
€99,024
в месяц
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Параметры недвижимости в Старгардский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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