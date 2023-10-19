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Квартиры в Сьрёдский повят, Польша

gmina Sroda Wielkopolska
3
gmina Zaniemysl
3
Сьрода-Велькопольска
3
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира в Сьрода-Велькопольска, Польша
Квартира
Сьрода-Велькопольска, Польша
Площадь 615 м²
Красивые участки в Środa Wlkp. всего в 500 м от озера Środa
€51,222
Квартира в Zaniemysl, Польша
Квартира
Zaniemysl, Польша
Площадь 56 м²
Are you looking for a place for your business? Doctor's office ? Cosmetic office? Office or …
€82,962
Квартира в Dzierznica, Польша
Квартира
Dzierznica, Польша
Площадь 250 м²
Рекомендую к продаже дом площадью 250 м 2 и участок в городе Некла, который находится пример…
€180,591
Квартира в Jaszkowo, Польша
Квартира
Jaszkowo, Польша
Площадь 116 м²
€120,175
Квартира в Сьрода-Велькопольска, Польша
Квартира
Сьрода-Велькопольска, Польша
Площадь 1 119 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже комплекса из 20 строительных участков, р…
€77,158
Квартира 6 комнат в Сьрода-Велькопольска, Польша
Квартира 6 комнат
Сьрода-Велькопольска, Польша
Комнаты 6
Площадь 120 м²
Я рекомендую предложение двухуровневой квартиры, расположенной в Środa Wielkopolska – ulica …
€157,606
Квартира 4 комнаты в Zaniemysl, Польша
Квартира 4 комнаты
Zaniemysl, Польша
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Я с радостью познакомлю вас с этой необыкновенной квартирой в Заниемысле, которая захватывает дух!
€109,230
Квартира в Mlodzikowko, Польша
Квартира
Mlodzikowko, Польша
Площадь 603 м²
Recreation plot of 603 m2 for sale in Młodzików (14 km south of Środa Wielkopolska). 
€10,835
Квартира в Boguszynek, Польша
Квартира
Boguszynek, Польша
Площадь 15 400 м²
Продается лесной участок площадью 1,54 га в Богушинку – ок. 7 км к западу от Новы Миасто-над…
€57,986

Параметры недвижимости в Сьрёдский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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