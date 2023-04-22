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Жильё в Сьрёдский повят, Польша

gmina Krzykosy
2
gmina Dominowo
1
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Dzierznica, Польша
Дом 4 спальни
Dzierznica, Польша
120 м²
€ 113,135
Я рекомендую к продаже отдельно стоящий дом площадью 120 м2 плюс пристройка 100 м2 в Хвалшиц…
Дом 4 спальни в Murzynowko, Польша
Дом 4 спальни
Murzynowko, Польша
98 м²
€ 128,806
Дом 4 спальни в Murzynowko, Польша
Дом 4 спальни
Murzynowko, Польша
98 м²
€ 128,806

Параметры недвижимости в Сьрёдский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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