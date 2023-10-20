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Realting.com
Жилая
Польша
Сьремский повят
Квартиры
Квартиры в Сьремский повят, Польша
gmina Srem
13
Сьрем
7
gmina Ksiaz Wielkopolski
3
Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира
Wyrzeka, Польша
182 м²
€215,614
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Квартира
Grobelka, Польша
387 м²
Уникальная недвижимость площадью 1,5 га в живописной Чмонии (вокруг Курника)
€601,969
Рекомендовать
Квартира
Zbrudzewo, Польша
1 024 м²
Construction plot of 1024 m2 in Zbrudzew near Śrem
€40,496
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Квартира 3 комнаты
Ксёнж-Велькопольский, Польша
3
84 м²
Новое – отличное предложение !!
€63,261
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Квартира
Kielczynek, Польша
160 м²
Представляю вам на продажу привлекательный, отдельно стоящий дом, расположенный в городе Kie…
€159,795
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Квартира
Сьрем, Польша
350 м²
€262,021
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Квартира
Melpin, Польша
60 040 м²
Доброе утро, пожалуйста, ознакомьтесь с предложением о продаже 6 га сельскохозяйственных уго…
€144,473
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Квартира
Сьрем, Польша
202 м²
Коммерческое здание – сервиса – производства, в нём была отделена жилая часть. Целых 202 м2,…
€207,734
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Квартира
Pyszaca, Польша
190 м²
Предложение в подготовке
€153,010
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Квартира
Сьрем, Польша
2 460 м²
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму на ежедневной основе;). Возможности исп…
€853,701
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Квартира
Сьрем, Польша
303 м²
€523,166
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Квартира
Jaroslawki, Польша
760 м²
Предложение продать летний участок площадью 760 м2 в Ярославках на озере Ярославском. Участо…
€22,984
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Квартира
Blociszewo, Польша
179 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продаж стильного, несомненно элегантного отдельно …
€214,520
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Квартира
Grobelka, Польша
903 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Чмоне по адрес…
€39,402
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Квартира
Сьрем, Польша
272 м²
Для продажи мы представляем вам уникальный дом в Шреме, который впечатляет не только своим к…
€295,512
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Параметры недвижимости в Сьремский повят, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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