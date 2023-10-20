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Квартиры в Сьремский повят, Польша

gmina Srem
13
Сьрем
7
gmina Ksiaz Wielkopolski
3
Квартира В архив
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15 объектов найдено
Квартира в Wyrzeka, Польша
Квартира
Wyrzeka, Польша
Площадь 182 м²
€215,614
Квартира в Grobelka, Польша
Квартира
Grobelka, Польша
Площадь 387 м²
Уникальная недвижимость площадью 1,5 га в живописной Чмонии (вокруг Курника)
€601,969
Квартира в Zbrudzewo, Польша
Квартира
Zbrudzewo, Польша
Площадь 1 024 м²
Construction plot of 1024 m2 in Zbrudzew near Śrem
€40,496
Квартира 3 комнаты в Ксёнж-Велькопольский, Польша
Квартира 3 комнаты
Ксёнж-Велькопольский, Польша
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Новое – отличное предложение !!
€63,261
Квартира в Kielczynek, Польша
Квартира
Kielczynek, Польша
Площадь 160 м²
Представляю вам на продажу привлекательный, отдельно стоящий дом, расположенный в городе Kie…
€159,795
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 350 м²
€262,021
Квартира в Melpin, Польша
Квартира
Melpin, Польша
Площадь 60 040 м²
Доброе утро, пожалуйста, ознакомьтесь с предложением о продаже 6 га сельскохозяйственных уго…
€144,473
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 202 м²
Коммерческое здание – сервиса – производства, в нём была отделена жилая часть. Целых 202 м2,…
€207,734
Квартира в Pyszaca, Польша
Квартира
Pyszaca, Польша
Площадь 190 м²
Предложение в подготовке
€153,010
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 2 460 м²
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму на ежедневной основе;). Возможности исп…
€853,701
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 303 м²
€523,166
Квартира в Jaroslawki, Польша
Квартира
Jaroslawki, Польша
Площадь 760 м²
Предложение продать летний участок площадью 760 м2 в Ярославках на озере Ярославском. Участо…
€22,984
Квартира в Blociszewo, Польша
Квартира
Blociszewo, Польша
Площадь 179 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продаж стильного, несомненно элегантного отдельно …
€214,520
Квартира в Grobelka, Польша
Квартира
Grobelka, Польша
Площадь 903 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Чмоне по адрес…
€39,402
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 272 м²
Для продажи мы представляем вам уникальный дом в Шреме, который впечатляет не только своим к…
€295,512

Параметры недвижимости в Сьремский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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