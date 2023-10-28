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Многоуровневые квартиры в Сопот, Польша

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Сопот, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Сопот, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Прекрасная двухуровневая квартира в самом центре Sopota! Уникальная квартира в самом цент…
€427,681

Параметры недвижимости в Сопот, Польша

недорогая
элитная
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