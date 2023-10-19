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Квартиры в Слупецкий повят, Польша

gmina Zagorow
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8 объектов найдено
Квартира в Giewartow-Holendry, Польша
Квартира
Giewartow-Holendry, Польша
Площадь 813 м²
Продается участок 319/63, рекреационный, KOSEWO возле озера Повидз (около 700 м до пляжа)
€35,024
Квартира в Bukowe, Польша
Квартира
Bukowe, Польша
Площадь 13 800 м²
Сельскохозяйственные земли с потенциалом для строительства для продажи, площадью 1,38 га в Б…
€25,173
Квартира в Giewartow, Польша
Квартира
Giewartow, Польша
Площадь 133 м²
Сегодня мы представляем вам очаровательную недвижимость на озере Повидзки с видом на озеро и…
€142,284
Квартира в Roza, Польша
Квартира
Roza, Польша
Площадь 240 м²
Хотите жить в уникальном доме с видом на озеро? Хотите жить и работать дома? Это предложение…
€317,402
Квартира в Загурув, Польша
Квартира
Загурув, Польша
Площадь 27 500 м²
Agricultural plot for cultivation, KRUS and other non-construction purposes!
€31,740
Квартира в Bukowe, Польша
Квартира
Bukowe, Польша
Площадь 30 100 м²
Сельскохозяйственный участок с лугом
€87,559
Квартира в Orchowo, Польша
Квартира
Orchowo, Польша
Площадь 7 100 м²
€93,907
Квартира в Zelazkow, Польша
Квартира
Zelazkow, Польша
Площадь 821 м²
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ Если вы ищете готовую недвижимость, идеально подходящую для ведения би…
€634,803

Параметры недвижимости в Слупецкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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