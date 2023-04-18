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Купить недвижимость в Слупецкий повят, Польша

gmina Ostrowite
2
2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Kosewo, Польша
Дом 4 спальни
Kosewo, Польша
146 м²
€ 60,636
Этим летом вы можете насладиться очаровательным домом и садом в Косево, познакомиться с дост…
Домв Kosewo, Польша
Дом
Kosewo, Польша
97 м²
€ 158,088
Живописный круглогодичный дом, расположенный точно между озерами Повидзки и Косевского в дер…

Параметры недвижимости в Слупецкий повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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