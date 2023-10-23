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Квартиры в Скоки, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Скоки, Польша
Квартира 3 комнаты
Скоки, Польша
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Просторная 3-комнатная квартира в Скоках площадью 75,6 м ² с рекреационным участком на берегах реки
€89,313
Realting.com
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