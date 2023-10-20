Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Силезское воеводство
  5. Дома

Дома в Силезское воеводство, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Лазы (Польша), Польша
Дом 4 спальни
Лазы (Польша), Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
Lazy Urocze – это современный проект, сочетающий удобное расположение с высоким комфортом пр…
€214,044
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на лес в Pisarzowice, Польша
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на лес
Pisarzowice, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 519 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,53 млн

Параметры недвижимости в Силезское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти