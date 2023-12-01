Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Серадзкий повят
  5. Студии

Квартиры-студии в Серадзкий повят, Польша

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Злочев, Польша
Студия 1 спальня
Злочев, Польша
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Мы предлагаем квартиру на продажу в отреставрированном многоквартирном доме Рейнхольда Финст…
€86,468
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Серадзкий повят, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти