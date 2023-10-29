Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Сехнице
  5. Дома

Дома в Сехнице, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Kruteczek, Польша
Квартира
Kruteczek, Польша
Площадь 191 м²
Привлекательный, большой дом для продажи, расположенный на краю леса в Нотецкой Пуще в Круте…
€223,402
Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/2
Уникальная резиденция, выполненная в классическом стиле.  Просторный 2-этажный дом полезной …
€671,791
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/7
Полностью отремонтированная квартира в зеленом районе Bielany на ул. Joseph Conrad. Состоит …
€163,524
Квартира 4 комнаты в Reguly, Польша
Квартира 4 комнаты
Reguly, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Предметом продажи являются помещения №1. 2, 6, 7, 10 и 11 площадью 137,84 м2 с садами и терр…
€213,292
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Этаж 1
€289,568
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 4/3
Дом Этажей: 3 Год строительства: 2005   Квартира Этаж: 3-й Площадь: 163,10 кв.м Количество …
€797,150
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этот эксклюзивный проект предлагает новые апартаменты и пентхаусы на продажу в престижном к…
€425,194
Дом 8 комнат в Варшава, Польша
Дом 8 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 8
Площадь 360 м²
Этаж 2
€908,863
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 42 м²
Предлагаю на продажу место, расположенное на первом этаже многоквартирного дома с 1930-х год…
€112,262
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 298 м²
Это авангардное новое развитие из 14 просторных двухквартирных домов с частным бассейном и …
€1,87 млн
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 9/24
Продается квартира со свежей отделкой в инвестиционном комплексе Bliska Wola Tower.Улица Kas…
€285,879
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Продается уютная, светлая четырехкомнатная квартира с большой террасой и отдельном туалетом…
€247,332
Realting.com
Перейти