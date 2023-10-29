Приобретение квартиры в Жешуве: выгодное вложение средств для иностранцев

В Польше есть много красивых городов, куда иностранцы стремятся переехать на ПМЖ. Одним из них является Жешув, находящийся в южно-восточной части страны у подножия живописных Карпат. Приобрести здесь квартиру можно дешевле, чем в других крупных польских городах, таких как Варшава и Краков. Средние цены на жилье в Жешуве не превышают отметку в 1,5-2 тысячи евро за «квадрат» без учета налогов. На окраинах города встречаются еще более бюджетные варианты.

Почему стоит купить квартиру в Жешуве

Иностранцы часто приобретают местные апартаменты по следующим причинам:

Купленную квартиру в Жешуве можно выгодно сдавать в аренду туристам, приезжающим сюда посмотреть на исторические достопримечательности.

Город считается очень перспективным. Стоимость квартир в Жешуве постоянно растет на 5-10% в год.

Приобретенные «квадраты» могут ускорить процесс получения ВНЖ с ПМЖ для иностранцев.

В городе расположены десятки ВУЗов, известных на всю Европу. По этой причине родители покупают здесь жилье для своих детей.

Какие можно приобрести квартиры в Жешуве

Местный рынок жилья разнообразен, и в этом его преимущество. В большом количестве встречаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их можно приобрести как в старом фонде, так и в новостройках. Особое внимание стоит уделить элитным трехкомнатным и четырехкомнатным апартаментам с общей площадью свыше 100 кв. метров. Такой тип жилья представлен не только в центре города, но и на окраинах. Любителям красивого вида из окна можно остановить выбор на жилых объектах у побережья реки Вислок.