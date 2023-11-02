Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Рыбницкий повят
  5. Бунгало

Бунгало в Рыбницкий повят, Польша

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
Тщательно отреставрированное здание мельницы для продажи, приспособленное к 3 независимым квартирам
€560,072
Квартира в Mechlin, Польша
Квартира
Mechlin, Польша
Площадь 1 068 м²
Construction plot of 1068 m2 in Mechlin near Śrem
€41,423
Квартира в Stare Miasto, Польша
Квартира
Stare Miasto, Польша
Площадь 1 517 м²
Размер участка – 1517 m2
€39,083
Квартира в Пила, Польша
Квартира
Пила, Польша
Площадь 73 м²
Продается парадное помещение с оригинальным сайтом в одном из самых узнаваемых зданий Piła К…
€88,715
Дом 10 комнат в Пястув, Польша
Дом 10 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
Частный дом, расположенный в Piastów, недалеко от Варшавы, всего в 900 метрах от черты город…
€335,472
Дом 3 комнаты в Гродзиский повят, Польша
Дом 3 комнаты
Гродзиский повят, Польша
Комнаты 3
Площадь 240 м²
€354,030
Квартира 5 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Квартира 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 123 м²
Этаж 1
€219,162
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 254 м²
€457,289
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 27 м²
Этаж 1/5
Это современное здание премиум-класса идеально расположено в непосредственной близости от 30…
€177,244
Квартира 4 комнаты с бассейном в Польша
Квартира 4 комнаты с бассейном
Польша
Комнаты 4
Площадь 242 м²
AquamarineCoastalVillasVilla No 1 - это современная спальня дизайна3 для продажи, расположен…
€931,787
Квартира в Potrzanowo, Польша
Квартира
Potrzanowo, Польша
Площадь 1 272 м²
Последние три свободных участка под застройку с приходом озера. Во вновь созданных односемей…
€31,346
Дом 5 комнат в Белява, Польша
Дом 5 комнат
Белява, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Уютное поместье из роскошных вилл, расположенное на участке площадью более гектара, в окруже…
€805,510

Параметры недвижимости в Рыбницкий повят, Польша

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти