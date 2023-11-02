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Квартиры в Рыбницкий повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Sumina, Польша
Квартира
Sumina, Польша
Площадь 126 м²
€201,626
Квартира в Jankowice, Польша
Квартира
Jankowice, Польша
Площадь 110 м²
Продается дом в Янковице, в коммуне Тарново Подгорне. Дом с 2022 года, меблирован. 
€221,789

Параметры недвижимости в Рыбницкий повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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